С 01 по 26 июля 2019 года на территории Главного управления МВД России по г. Москве состоялись контрольно-проверочные занятия по профессиональной служебной и физической подготовке...

С 01 по 26 июля 2019 года на территории Главного управления МВД России по г. Москве состоялись контрольно-проверочные занятия по профессиональной служебной и физической подготовке среди личного состава подразделений ГУ МВД России по г. Москве.Для квалифицированной проверки физической подготовки сотрудников, проходящих службу в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве, были проведены полугодовые зачеты согласно нормативам и условиям выполнения упражнений для различных категорий сотрудников, а также продемонстрированы навыки владения боевыми приемами борьбы.В стрелковых тирах ГУ МВД России по г. Москве проведены контрольные стрельбы, для определения уровня индивидуальных знаний обращения и владения сотрудниками полиции табельным огнестрельным оружием.Кроме того в состав контрольно-проверочных занятий вошли зачеты по правовой подготовке, направленные на установление знаний нормативно-правовых актов МВД России, регламентирующих оперативно-служебную деятельность сотрудников.Пресс-служба ГУ МВД Росси по г. Москве