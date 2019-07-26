Сожители, решив поправить своё финансовое положение, похитили металл на сумму почти 30 000 рублей.

В начале июля текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился представитель производственного кооператива, расположенного в одном из местных сел, сообщивший, что с территории были похищены металлические элементы от эксплуатируемой зерносушилки. Сумма материального ущерба, причиненного злоумышленниками, составила почти 30 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате была установлена личность, а затем и местонахождение подозреваемых, 29-летней местной жительницы и её 41-летнего сожителя.Установлено, что злоумышленники, что злоумышленники проникли на территорию предприятия в момент, когда за ними никто не наблюдал, похитили металлолом, общей массой 260 килограммов и впоследствии сдали его в пункт приема лома. Вырученными деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).