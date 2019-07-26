Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Довганя Александра Григорьевича...

Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Довганя Александра Григорьевича, 06.04.1968 года рождения, жителя г. Москвы, который 25 июня 2019 года ушел из дома на улице Маршала Захарова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 45-50 лет, рост 175-180 см., нормального телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, носит усы. На правом плече имеется татуировка в виде собаки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22