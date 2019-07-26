Сразу после финиша организаторы начнут торжественную церемонию открытия фестиваля «Велолето»

Сразу после финиша организаторы начнут торжественную церемонию открытия фестиваля «Велолето»Жители Владимирской области могут попробовать свои силы в велопробеге Владимир – Суздаль, который приурочен к открытию всероссийского фестиваля «Велолето – 2019». Сбор участников пробега пройдет на Соборной площади в субботу, 27 июля, с 8:30. Старт наметили на 9:15.Финальная точка заезда - Торговая площадь в Суздале. Сразу после финиша велосипедистов организаторы начнут торжественную церемонию открытия фестиваля «Велолето».Чтобы стать участником акции, нужно пройти регистрацию. Также все велосипедисты должны быть в шлемах. Дети до 14-ти лет допускаются только в сопровождении родителей.Напомним, IV Всероссийский Фестиваль велоспорта для всей семьи «Велолето-2019» состоится в Суздале с 26 по 28 июля. Ожидается, что в нём поучаствуют более 2,5 тысяч спортсменов и около 10 тысяч зрителей из почти 50 регионов нашей страны.