Их он предъявил сотрудникам ГИБДД

Их он предъявил сотрудникам ГИБДДМужчина, управляющий автомобилем «Киа», 9 июня 2019 года на одном из перекрестков во Владимире столкнулся с другой машиной.Сотрудникам ГИБДД виновник аварии предъявил водительское удостоверение бывшего владельца автомобиля, которое тот забыл при его продаже в машине.Мужчину, даже не участвовавшего в ДТП, привлекли к административной ответственности.Вмешаться пришлось прокуратуре. Сотрудники ведомства нашли злоумышленника, теперь он понесет наказание за аварию.