Их он предъявил сотрудникам ГИБДД
Их он предъявил сотрудникам ГИБДД
Мужчина, управляющий автомобилем «Киа», 9 июня 2019 года на одном из перекрестков во Владимире столкнулся с другой машиной.
Сотрудникам ГИБДД виновник аварии предъявил водительское удостоверение бывшего владельца автомобиля, которое тот забыл при его продаже в машине.
Мужчину, даже не участвовавшего в ДТП, привлекли к административной ответственности.
Вмешаться пришлось прокуратуре. Сотрудники ведомства нашли злоумышленника, теперь он понесет наказание за аварию.