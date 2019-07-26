Спортсменки впервые в истории области завоевали сразу 2 награды в рамках одного чемпионата России

Спортсменки впервые в истории области завоевали сразу 2 награды в рамках одного чемпионата РоссииВладимирские спортсменки впервые в истории области завоевали сразу 2 награды в рамках одного чемпионата России: Елена Панова и Алёна Лысенко стали обладательницами « бронзы» в дисциплинах «метание диска» и «метание молота».Результат Елены Пановой – 58,48 м, а Алёны Лысенко – 65,09 м. Обе спортсменки -воспитанницы владимирской спортивной школы олимпийского резерва №4. Готовил легкоатлеток Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Сергей Котов.Сотый юбилейный чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах. В общей сложности в соревнованиях участвует около 750 спортсменов со всех регионов страны. Владимирскую область представляет десять легкоатлетов.