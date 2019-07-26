Пересекавший дорогу на самокате мальчик угодил под колеса внедорожника в подмосковной Истре и оказался в больнице. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

Пересекавший дорогу на самокате мальчик угодил под колеса внедорожника в подмосковной Истре и оказался в больнице. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.ДТП произошло около 23 часов 25 июня на Волоколамском шоссе. На кадрах видно, как ребенок подъезжает к переходу, где нет светофора, и дожидается, когда остановятся машины. Предусмотрительность не уберегла его от аварии — водитель Chevrolet Tahoe не притормозил перед "зеброй" и сбил подростка.От удара школьника отбросило более чем на 10 метров, с места ДТП его увезли на скорой помощи. О его состоянии ничего не сообщается.