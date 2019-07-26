Оперативники изъяли более 180 бутылок алкоголя и свыше 13 000 пачек, общей стоимостью более 700 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя и его 61-летней сожительницы. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта товаров и продукции без маркировки).Противозаконная деятельность была выявлена сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в феврале текущего года.По месту жительства обвиняемых оперативники обнаружили и изъяли более 180 бутылок алкогольной продукции и свыше 13 000 пачек сигарет различных наименований, не имеющих специальной маркировки.Общая розничная стоимость изъятого превысила 700 000 рублей.Экспертное исследование показало, что изъятая алкогольная и табачная продукция не соответствуют требованиям межгосударственных стандартов.В ходе следствия установлено, что 53-летний муромлянин и его 61-летняя сожительница, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, осуществляли незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории округа Муром.Обвиняемые в содеянном сознались, пояснив, что приобрели немаркированную продукцию через Интернет-магазин, хранили ее в свих квартирах и реализовывали знакомым в розницу путем доставки по адресам заказчиков.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.