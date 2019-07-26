Но в воскресенье могут пройти дожди

Но в воскресенье могут пройти дождиНа выходных во Владимирской области ожидается кратковременное потепление до +28 градусов, в субботу прогнозируют погоду без осадков, но в воскресенье могут пройти дожди, сообщают синоптики.В пятницу, 26 июля, будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду, температура +27 градусов.В субботу, 27 июля, этот фронт будет уходить, но будет ещё тепло – переменная облачность без осадков, температура до +28.В воскресенье, 28 июля, теплый сектор уходит, вернётся более холодный воздух. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура до +18 градусов.