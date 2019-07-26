Спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с рабочим визитом в Тамбове. Он посетил станцию скорой помощи и Олимпийский парк.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с рабочим визитом в Тамбове. Он посетил станцию скорой помощи и Олимпийский парк.Станция обслуживает 280 тысяч жителей города и 90 тысяч Тамбовского района. Володин осмотрел помещения для персонала, ознакомился с работой диспетчерской и сотрудниками. Многие из них работают на этой станции уже по 30 лет.Оценил спикер и реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Побывал в Олимпийском парке, который возводят на месте бывшего пустыря.Первая часть уже благоустроена. Сейчас ведется планировка площадки под хоккейную коробку. Заказано оборудование для велосипедной трассы. Высадят и 800 деревьев, в том числе маньчжурский орех и красный дуб."Такая территория — находка, — сказал Вячеслав Володин во время визита в парк. – Рядом находится огромное количество жилых домов, спортивный комплекс. Важно использовать все современные подходы, чтобы на будущее был большой задел. Это привлечет ребят, их родителей, бабушек и дедушек".