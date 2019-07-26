Нападающий хоккейного клуба Авангард умер в одной из больниц Тамбова. 27-летний Никита Воропаев скончался от полученных тяжелых травм после драки в баре.

Нападающий хоккейного клуба "Авангард" умерв одной из больниц Тамбова. 27-летний Никита Воропаев скончался от полученных тяжелыхтравм после драки в баре.Спортсмен ушел из жизни 25 июля скончалсяхоккеист Никита Воропаев, который успешно выступал за тамбовский клуб. Почтидве недели он провел в коме.Драка, которая привела к трагедии, произошла13 июля в одном из баров города. По словам очевидцев, Никита Воропаев заступилсяза девушку, к которой приставал неизвестный. Молодые люди вышли на улицу, где ипроизошла драка.Знаменитого в регионе хоккеиста доставили в реанимацию без сознания. У Воропаевазафиксировали кровоизлияние в мозг, а также многочисленные переломы костейчерепа. Парня ввели в искусственную кому. Родные и друзья спортсмена началисбор денег на лечение. Парень умер в тот день, когда его близким удалось найти необходимуюсумму, сообщает LifeTambov.ru.Напавший на Никиту Воропаева в настоящее время находится подстражей. 21-летнему задержанному сначала предъявили обвинения по статье "Причинениетяжкого вреда здоровью по неосторожности". Когда же хоккеист скончался, делопередали в Следственный комитет Тамбовской области.Смерть спортсмена сталапотрясением для его коллег и поклонников. Никита Воропаев выступал в ночнойхоккейной лиге на позиции правого нападающего. За прошедший сезон он провел 14игр и забил семь шайб. Он считался очень перспективным членом команды.