Нападающий хоккейного клуба Авангард умер
в одной из больниц Тамбова. 27-летний Никита Воропаев скончался от полученных тяжелых
травм после драки в баре.
Нападающий хоккейного клуба "Авангард" умер
в одной из больниц Тамбова. 27-летний Никита Воропаев скончался от полученных тяжелых
травм после драки в баре.
Спортсмен ушел из жизни 25 июля скончался
хоккеист Никита Воропаев, который успешно выступал за тамбовский клуб. Почти
две недели он провел в коме.
Драка, которая привела к трагедии, произошла
13 июля в одном из баров города. По словам очевидцев, Никита Воропаев заступился
за девушку, к которой приставал неизвестный. Молодые люди вышли на улицу, где и
произошла драка.
Знаменитого в регионе хоккеиста доставили в реанимацию без сознания. У Воропаева
зафиксировали кровоизлияние в мозг, а также многочисленные переломы костей
черепа. Парня ввели в искусственную кому. Родные и друзья спортсмена начали
сбор денег на лечение. Парень умер в тот день, когда его близким удалось найти необходимую
сумму, сообщает LifeTambov.ru.
Напавший на Никиту Воропаева в настоящее время находится под
стражей. 21-летнему задержанному сначала предъявили обвинения по статье "Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Когда же хоккеист скончался, дело
передали в Следственный комитет Тамбовской области.
Смерть спортсмена стала
потрясением для его коллег и поклонников. Никита Воропаев выступал в ночной
хоккейной лиге на позиции правого нападающего. За прошедший сезон он провел 14
игр и забил семь шайб. Он считался очень перспективным членом команды.