Телеведущая больше не употребляет термин ошибка по отношению к своей частной жизни. Юлия Меньшова воспринимает все, что с ней происходит, как урок и опыт.

Телеведущая больше не употребляет термин "ошибка" поотношению к своей частной жизни. Юлия Меньшова воспринимает все, что с нейпроисходит, как урок и опыт.Даже расставание с супругом актером Игорем Гординымзнаменитость не считает чем-то ошибочным. По словам Юлии Меньшовой, разлука пошла толькона пользу."Четыре года, которые мы провели врозь, позволили намсовершенно иначе потом ощутить ценность семьи, стать терпимее, бережнее,нежнее… Так что даже это событие оказалось в итоге нужным и важным. В общем,как пела Эдит Пиаф: "Нет, я не сожалею ни о чем", – рассказала Юлия Меньшова в интервьюОтметим, что теледива не любит раскрывать подробности своейличной жизни. На вопросы о детях и муже всегда отвечает очень сдержанно. Меж тем,ее супруг – Игорь Гордин – с журналистами более словоохотлив. Ранее в интервьюартист подробно рассказал, что стало причинной конфликта в его семье."После появления дочки у нас с Юлей начался разлад,накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семьлет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети осталисьжить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас,вчетвером ездили на отдых", – говорил супруг .Через несколько лет раздельного проживания актер предложил телеведущейвозобновить отношения. Меньшова ответила согласием. Игорь Гордин отметил, что именно семья делает его счастливым."Формула нашего счастья проста и банальна – надо уметьслушать и слышать партнера, тогда вы не дойдете до развода, не гнушаться делатьшаг навстречу. Только потеряв то, что у вас было, начинаешь по-настоящемуценить то, что имеешь. Слава Богу, что мы смогли все вернуть", – отмечал муж