Любимые мужчины сестер Рапунцель устроили потасовку.
Участники шоу Дом-2 – Дима Дмитренко и Илья Яббаров – оставили друг другу синяки
и ссадины.
Любимые мужчины сестер Рапунцель устроили потасовку.
Участники шоу "Дом-2" – Дима Дмитренко и Илья Яббаров – оставили друг другу синяки
и ссадины.
Ведущие реалити Ольга Орлова и Влад Кадони пригласили
скандальное семейство в студию проекта "Бородина против Бузовой". Звездам шоу "Дом-2"
– сестрам Ольге, Алене и их матери Татьяне Владимировне Рапунцель – пытались
помочь выбраться из перманентного конфликта.
Ситуация быстро вышла из-под контроля, Ольга Рапунцель начала
истерику. Участница телестройки заявила, что над ней все издеваются.
"Все против меня, кроме мужа. Даже младшая сестра. Я устала
от этого. Меня все унижают, оскорбляют", – плакала жительница реалити.
После Ольга отметила, что не заслужила такого отношения Алены,
сестру она всегда поддерживала. Также Рапунцель призналась, что в прошлом недополучала
тепла от матери. "Она меня лупила, а Алену никогда не била", – высказывала
претензии звезда шоу "Дом-2".
В ответ Татьяна Владимировна пояснила, что ее старшая
дочь была трудным ребенком. В юношеском возрасте Ольга
связалась с плохой компанией, ее даже приходилось вызволять из тюрьмы.
Слова матери окончательно вывели Ольгу из себя. "Она меня
путает с Аленой. Вы что творите-то? Это мы Алену забирали с тюряги. Хватит меня
делать виноватой. Как вам не стыдно?" – закричала Рапунцель.
Алена опровергла заявление сестры. Девушка отметила, что
никогда не имела проблем с законом.
В защиту Алены решил высказаться ее возлюбленный – Илья
Яббаров. "Хватит поднимать эту тему? Они издеваются над матерью, мать плачет.
Надоели уже!" – заорал участник .
Поведение Ильи Яббарова не понравилось мужу Ольги Рапунцель –
Дмитрию Дмитренко. Он попросил не обращаться в таком тоне к его супруге.
В ответ Илья предложил Диме заткнуться. Слово за слово и мужчины начали драку. Звезд пытались разнять, но это получилось не
сразу.