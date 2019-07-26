Любимые мужчины сестер Рапунцель устроили потасовку. Участники шоу Дом-2 – Дима Дмитренко и Илья Яббаров – оставили друг другу синяки и ссадины.

Любимые мужчины сестер Рапунцель устроили потасовку.Участники шоу "Дом-2" – Дима Дмитренко и Илья Яббаров – оставили друг другу синякии ссадины.Ведущие реалити Ольга Орлова и Влад Кадони пригласилискандальное семейство в студию проекта "Бородина против Бузовой". Звездам шоу "Дом-2"– сестрам Ольге, Алене и их матери Татьяне Владимировне Рапунцель – пыталисьпомочь выбраться из перманентного конфликта.Ситуация быстро вышла из-под контроля, Ольга Рапунцель началаистерику. Участница телестройки заявила, что над ней все издеваются."Все против меня, кроме мужа. Даже младшая сестра. Я усталаот этого. Меня все унижают, оскорбляют", – плакала жительница реалити.После Ольга отметила, что не заслужила такого отношения Алены,сестру она всегда поддерживала. Также Рапунцель призналась, что в прошлом недополучалатепла от матери. "Она меня лупила, а Алену никогда не била", – высказывалапретензии звезда шоу "Дом-2".В ответ Татьяна Владимировна пояснила, что ее старшаядочь была трудным ребенком. В юношеском возрасте Ольгасвязалась с плохой компанией, ее даже приходилось вызволять из тюрьмы.Слова матери окончательно вывели Ольгу из себя. "Она меняпутает с Аленой. Вы что творите-то? Это мы Алену забирали с тюряги. Хватит меняделать виноватой. Как вам не стыдно?" – закричала Рапунцель.Алена опровергла заявление сестры. Девушка отметила, чтоникогда не имела проблем с законом.В защиту Алены решил высказаться ее возлюбленный – ИльяЯббаров. "Хватит поднимать эту тему? Они издеваются над матерью, мать плачет.Надоели уже!" – заорал участник .Поведение Ильи Яббарова не понравилось мужу Ольги Рапунцель –Дмитрию Дмитренко. Он попросил не обращаться в таком тоне к его супруге.В ответ Илья предложил Диме заткнуться. Слово за слово и мужчины начали драку. Звезд пытались разнять, но это получилось несразу.