Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брасом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брасом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.Россиянка преодолела дистанцию за две минуты 20,17 секунды. Второй стала Татьяна Схунмакер из Южной Африки, а бронзу взяла канадка Сидник Пикрем.Для Ефимовой эта медаль стала второй на текущем мировом первенстве, ранее 27-летняя спортсменка завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом. Таким образом, на счету Юлии теперь 16 медалей чемпионатов мира – шесть золотых, семь серебряных и три бронзовые.Напомним, сборная России с 24 наградами занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира, на счету российских спортсменов 12 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. Лидирует сборная Китая, у которой 29 наград (16-10-3).