Петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост, зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост, зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.Как передает РИА Новости, автором обращения является бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул полуостров после его воссоединения с Россией.По его мнению, сейчас ездить в Крым дорого и долго, а потому он предлагает Зеленскому не ждать, когда полуостров вернется под украинскую юрисдикцию, а своим указом разрешить гражданам Украины посещать эту территорию. Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".Для того, чтобы петицию рассмотрел президент Украины, она должна набрать в течение трех месяцев 25 тысяч голосов. Пока же за документ, который был зарегистрирован 25 июля, проголосовали 36 человек.