Он украл ее сумку со всеми документами

Он украл ее сумку со всеми документамиВ конце июня этого года в полицию в Суздале обратилась женщина, рассказавшая о хищении у неё сумки. Правоохранителям потерпевшая объяснила, что находится в Суздале проездом. Во время посещения одного из местных кафе, женщина оставила без присмотра сумку со всеми документами, а когда вернулась, имущество не нашла.Полицейские установили личность злоумышленника. 36-летний житель Суздаля задержали.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.