На популярных сайтах с недвижимостью появились объявления о продаже квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Как удалось выяснить журналистам, апартаменты принадлежат Марату Башарову.

На популярных сайтах с недвижимостью появились объявления о продаже квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Как удалось выяснить журналистам, апартаменты принадлежат Марату Башарову.Заслуженный артист Республики Татарстан приобрел жилплощадь в 2017-м. Он планировал, что здесь пройдут счастливые годы жизни с супругой Елизаветой и сыном Марселем.Просторные апартаменты площадью 180 квадратных метров имеют четыре спальни, кухню-гостиную, собственную прачечную и гардеробную. Также в квартире есть отдельный выход на крышу дома, откуда открывается прекрасный вид на столицу.На сайте с объявлениями не указано, кому именно принадлежит квартира, но репортеры узнали на фото интерьеры жилища Марата Башарова. Дело в том, что обустройством в квартире занимались рабочие программы "Идеальный ремонт" на Первом канале. Судя по кадрам из передачи, интерьеры идентичны.Как отметил в недавнем интервью, все свободное время он проводит на даче, которая оборудована для круглогодичного проживания. Пока неясно, почему артист решил избавиться от элитного жилья – от продажи квартиры звезда получит 37 миллионов рублей.27 Дек 2018 в 1:25 PSTНапомним, весной этого года разразился скандал из-за признаний актера. В эфире шоу "Судьба человека" знаменитость рассказала, что поднимала руку на своих жен