Дочь Дмитрия Маликова Стефания очень переживала из-за своей внешности. Но позже девушка избавилась от комплекса.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания очень переживала из-за своей внешности. Но позже девушка избавилась от комплекса.20-летняя Стефания Маликова вспомнила, как в детстве ей говорили, какие у нее большие щеки. Ласковые слова явились для дочери певца причиной появления комплекса. Она стала неуверенной в себе и не могла спокойно смотреть в зеркало.Девушка всегда ходила с распущенными волосами, чтобы скрыть щеки. Собранные пряди были для Стефании кошмаром. В подростковом возрасте Маликова стала ретушировать свои снимки, изменяя форму головы. "Фотошопила так, что мама не горюй", – призналась девушка в инстаграм-аккаунте.Но потом наследница артиста поняла, что нужно бороться с этим комплексом. Она давала себе установки, смотрела в зеркало по-другому. Потребовалось много времени, чтобы Стефания поняла, что широкие скулы являются ее особенностью, которой нужно гордиться."Вам не нужно быть идеальной и совершенной, но обязательно надо быть настоящей, ведь такой другой, как вы, нет, и в этом ваша главная сила", – теперь считает Маликова.16 Янв 2019 в 5:05 PSTНапомним, недавно Дмитрий Маликов накинулся на музыкального критика Сергея Соседова, который назвал его сестру Инну пустышкой. Эксперт считает, что "Заслуженная артистка России".