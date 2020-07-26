Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется переизбраться шестой срок. Для этой цели он мобилизовал весь административный аппарат и мощь подконтрольных средств массовой информации. Но в планы Батьки вмешалась Светлана Тихановская – еще недавно домохозяйка, а ныне – основной конкурент президента. Политолог Александр Класковский признает: она стала реальной альтернативной нынешнему главе государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется переизбраться шестой срок. Для этой цели он мобилизовал весь административный аппарат и мощь подконтрольных средств массовой информации. Но в планы Батьки вмешалась Светлана Тихановская – еще недавно домохозяйка, а ныне – основной конкурент президента. Политолог Александр Класковский признает: она стала реальной альтернативной нынешнему главе государства.В финале избирательной кампании президенту, возглавляющему страну больше четверти века, будет противостоять обычная домохозяйка, которая при этом не называет сеья политиков, отмечает Класковский. Такого белорусские власти не прогнозировали, добавил эксперт.На каждой встрече Тихановской с избирателями наблюдается аншлаг. Послушать кандидата в президенты приходят тысячи человек. Например, даже в маленьком райцентре Глубокое поддержать ее собралось больше тысячи человек. Неожиданно вчерашняя домохозяйка стала реальной альтернативой Лукашенко, приводит слова Класковского портал "Белорусский партизан".Политолог обратил внимание на стиль общения Тихановской с избирателями. Ее позитив и эмоции резко контрастируют со словами Лукашенко, который разъезжает по элитным воинским частям и собирает вокруг себя доверенную номенклатуру, говорит эксперт.Тихановская в Новополоцке. Ничего себе!— Аркадзь з Менска 97% (@2Arkadz2)Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру после того, как ее супруга отстранили от предвыборной кампании и обвинили в организации массовых беспорядков. До этого политикой она не занималась.В случае победы на выборах она обещает провести новое голосование через полгода. Выборы в августе будут нечестными, потому что на них нет двух популярных оппозиционных кандидатов – банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало, заявила Светлана Тихановская.Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Если победит, он будет возглавлять республику больше 30 лет.