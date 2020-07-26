Известная исполнительница Юлия Ковальчук поделилась рецептом молодости. Выглядеть в 37 лет на 25 можно, соблюдая несколько несложных правил.

Известная исполнительница Юлия Ковальчук поделилась рецептом молодости. Выглядеть в 37 лет на 25 можно, соблюдая несколько несложных правил.Известная певица Юлия Ковальчук довольно часто публикует фото без макияжа в своем микроблоге в Instagram, чем вызывает восхищение своих поклонников.Каждый раз подобные публикации собирают множество комментариев, где подписчики интересуются, как можно выглядеть на 25, когда тебе уже далеко за 30, не прибегая при этом к помощи макияжа и фотошопа.И, действительно, взглянув на фото звезды шоу-бизнеса, никогда не скажешь, что Юлии 37 лет, не зря многие фолловеры называют Юлию Ковальчук "девочкой – подростком".Юлия решила поделиться своими секретами молодости и красоты, рассказав, что существует три главных правила, соблюдая которые можно долго оставаться молодой, цветущей и бодрой.21 Июл 2020 в 5:39 PDTВо-первых, нужно правильно начинать свой день. Для этого сразу после пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды, чтобы запустить все процессы организма. Во-вторых, умываться следует холодной водой, чтобы быстрее проснуться, да и кожа благодаря таким процедурам будет всегда в тонусе. И третье правило, по признанию Юлии Ковальчук, самое главное – это улыбка. Именно улыбка помогает Юлии идти по жизни с позитивным настроем и с легкостью двигаться дальше.