Популярный блогер Настя Ивлеева и ее супруг, рэпер Элджей, заболели COVID-19. Телеведущая обратилась к подписчикам.

Популярный блогер Настя Ивлеева и ее супруг, рэпер Элджей, заболели COVID-19. Телеведущая обратилась к подписчикам.Настя Ивлеева ошарашила своих поклонников, сообщив, что заразилась коронавирусом. Звезда интернета напомнила всем, что инфекция не исчезла, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.Также знаменитость обратилась к подписчикам, которые предположили, что ей заплатили за заявление о коронавирусе. Настя на эмоциях попросила таких пользователей Сети покинуть ее аккаунт. "Дай Бог, чтобы эта болячка прошла без осложнений, как обычная простуда", – сказала Ивлеева.Последние несколько недель телеведущая готовила выпуски своего нового ютуб-шоу "Звезды. Бабки. Ставки". Известно, что в передаче принял участие народный артист России Николай Басков. Ивлеева вполне могла заразить певца.26 Июл 2020 в 3:40 PDTНапомним, недавно пользователи Сети накинулись на Настю Ивлееву, увидев, . Народ упрекнул телеведущую в том, что она не может купить родительнице нормальное жилье. В скандал Николай Басков, пообещав подарить маме блогера раковину.