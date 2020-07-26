В своем объяснении подозреваемый пояснил, что он сделал это, так как его возмущали шумные компании...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в поджоге детского игрового комплекса.В дежурную часть ОМВД России по району Выхино-Жулебино поступила информация о том, что на Самаркандском бульваре произошло возгорание детского игрового комплекса.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель, проживающий в многоквартирном доме на данной улице. Установлено, что мужчина облил детский игровой комплекс легковоспламеняющимся средством и поджег его. В своем объяснении подозреваемый пояснил, что он сделал это, так как его возмущали шумные компании, которые, с его слов, периодически распивали алкогольные напитки в указанном месте. Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.Дознанием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18