Младший сын Валерии Арсений Шульгин решил жениться, чем очень удивил не только свою звездную маму, но и возлюбленную, которой устроил роскошный сюрприз

Младший сын Валерии Арсений Шульгин решил жениться, чем очень удивил не только свою звездную маму, но и возлюбленную, которой устроил роскошный сюрпризИзвестная певица Валерия на своей страничке в социальной сети "Инстаграм" разместила публикацию, посвященную младшему сыну, 21-летнему Арсению Шульгину: "Сегодня я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать. Дорогие мои, Арсений Шульгин и Лиана Волкова, как я за вас рада!", – подписала свой пост исполнительница.Все дело в том, что Арсений Шульгин неожиданно для всех сделал своей возлюбленной Лиане Волковой предложение руки и сердца. Он организовал роскошный сюрприз в одном из ресторанов небоскреба Москва-Сити. Во время романтического свидания на одном из зданий появилась бегущая строка со словами "Лиана, ты выйдешь за мня?", а позже еще одна: "Она сказала "Да!", – так Арсений сообщил всему городу о столь важном событии. Позже на своей страничке Арсений выложил фото кольца на безымянном пальце будущей жены.25 Июл 2020 в 2:51 PDTСтоит отметить, что Арсений познакомился с Лианой Волковой, студенткой юридического факультета Благовещенского университета в прошлом году и уже принял серьезное решение о создании семьи.Напомним, что в прошлом году Валерия узнала о том, что ее старший сын Артемий тайно женился в Европе на своей возлюбленной Наталье Коренной.