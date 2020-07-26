Рейд направлен на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями двухколесного транспорта.

В Ковровском районе сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями двухколесного транспорта. Мототранспорт считается одним из самых опасных видов транспортных средств: скорость он может развивать высокую, а защита у водителя и пассажиров минимальная. Особенно беспокоит тот факт, что мототранспортными средствами управляют дети, которые не имеют опыта вождения, не знают Правил дорожного движения.В соответствии с законодательством Российской Федерации управлять мопедом имеют право граждане старше 16 лет, имеющие водительское удостоверение категории «М», а мотоциклом граждане старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение категории «А».В рамках рейда сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» провели с водителями мототранспорта профилактические беседы. В отношении трех 16-летних водителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.Родителям и законным представителям несовершеннолетних полицейские напоминают, что за вред, причинный несовершеннолетним, отвечают его родители или законные представители. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей или законных представителей. Кроме того, родители или законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.Госавтоинспекция рекомендует взрослым напомнить детям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, а также исключить свободный доступ несовершеннолетних к транспортным средствам.