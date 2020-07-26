В регионе продолжается борьба с вирусом.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 29 человек, зараженных коронавирусом, сообщили 26 июля в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).Кроме того, за минувшие сутки один человек, зараженный коронавирусом, скончался от осложнений, вызванных инфекцией.С начала эпидемии в регионе инфекцию выявили в общей сложности уже у 5433 человек. Из них 123 скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровело 5103 человека (плюс восемь за прошедшие сутки).