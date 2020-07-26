Звезда шоу Поле чудес не любит говорить о личном. Мало кто знает, что Леонид Якубович участвовал в боевых действиях.

Звезда шоу "Поле чудес" не любит говорить о личном. Мало ктознает, что Леонид Якубович участвовал в боевых действиях.По словам телеведущего, о том, что в Чечне ведется война, он узнал при просмотре телевизора. Леонид Якубович не смог остаться встороне. Он отправился в Лефортово, в штаб внутренних войск.Якубович добился встречи с командующим и предложил помощь. "Спросил,надо ли что-то отвезти, съездить туда", – вспомнила знаменитость. Черезнеделю Леонида отправили в горячую точку.Звезда программы "Поле чудес" никогда не хвасталасьнаградами, а они есть. Леонид Якубович дорожит орденами, которые ему вручали вКремле. В свое время телеведущий совершил 40 командировок в зону боевыхдействий. Он был в Дагестане, Чечне, Косово. За это шоумен награжден медалями.18 Июл 2020 в 2:12 PDTЛеонид Якубович хочет поделиться воспоминаниями о томнепростом времени с поклонниками. Он пишет книгу о Чеченской и Афганской войне.Также на страницах издания можно будет узнать о боевых действиях в Косово. Светработа телеведущего увидит уже следующей осенью.Напомним, военные действия на территории Чечни и приграничныхрегионов Северного Кавказа начались в декабре 1994 года. Они завершились вавгусте 1996.