И продолжение 20 добрых дел от компании ТРАЙТЭК. Как мы уже рассказывали, оператор связи выбрал благотворительность вместо празднования своего 20-летия. Как исполняли мечты собинцев, в нашем сюжете.

И продолжение "20 добрых дел" от компании ТРАЙТЭК. Как мы уже рассказывали, оператор связи выбрал благотворительность вместо празднования своего 20-летия. Как исполняли мечты собинцев, в нашем сюжете.Сотрудники ТРАЙТЭК продолжают марафон добрых дел. С нашей прошлой встречи они успели заглянуть в Вязниковский, Гороховецкий, Петушинский и Александровский районы. Помогли не одной семье.Наталья Палаткина, заместитель гендиректора ООО «ТРАЙТЭК»:- Мы получили колоссальные эмоции. Хочется даже поделиться одной. Одна женщина, мать 8-ых детей, которой мы дарили холодильник, она со слезами на глазах сказала нашей компании такие слова: "Вы даже не представляете, что вы делаете. Вы сейчас бросаете зернышки добра, которые вырастут колосом или даже полем, и обязательно вернутся к вам добром.Так и выходит. Даже водитель "Газели", на которой везли подарки в Вязники, решил помочь проекту и не взял деньги за доставку. Следующая остановка - Собинский район. Помощь идёт к семьям в трудном положении.Геннадий Чистяков, руководитель подразделения Собинского района компании ООО ТРАЙТЭК:- Вы знаете, я всю ночь не спал, потому что переживал от этой ситуации. Добрые дела не должны афишироваться, поэтому хочется увидеть радость от встречи с детьми и их счастливые глаза.Насте из семьи Крашенниковых - планшет. По эмоциям видно - с подарком угадали.- Теперь ты будешь заниматься и играть сама, да, Насть?- Да.О совместных просмотрах фильмов мечтала многодетная семья Нагрешниковых. Теперь у них есть современный телевизор с интернетом и надежный провайдер.Юлия Нагрешникова, мама троих детей:- У нас сегодня у мамы день рождения. Я в восторге. Для нас это огромный сюрприз. Огромное спасибо.А вот маме из семьи Чекменевых не до развлечений. Главное, чтобы дети учились. Во время "Елки желаний" она отправляла обращение к президенту. Помочь главе государства решили сотрудники ТРАЙТЭК.Ирина Забелина, мама троих детей:- Я написала обращение к новому учебному году подарить детям по планшету для занятий. Потому что сейчас в связи с ситуацией, коронавирусом, на дистанционном обучении на одном телефоне сложно. И вот, оказывается, все это сбывается.А это Дарья из семьи Забелиных. Теперь она ещё добрее, ведь у нее появился велосипед. Совсем скоро марафон добрых дел посетит новые города Владимирской области. Следите за "Вестями".Любовь Истратова, Семен Карпов. «Вести-Владимир».