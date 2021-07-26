Ведомство просит разобраться с нарушениями федерального законодательства.

Генеральная прокуратура России вынесла в адрес Владимира Сипягина представление о нарушениях федерального законодательства, допущенных во Владимирской области.В связи с этим в Белом доме провели разбор полётов. Под председательством первого вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко состоялось совещание с участием департаментов и ведомств.«Рассматривались изложенные нарушения, связанные с обеспечением льготными лекарствами детей-инвалидов, предоставлением многодетным семьям земельных участков, расселением жителей из аварийного жилья, строительством ФАПов и школы в Камешково, рассмотрением обращений граждан», - пояснили в пресс-службе губернатора.Сообщается, что чиновниками приняты меры для устранения нарушений.Проанализировав ошибки, главе региону представят предложения о проведении служебных проверок и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.