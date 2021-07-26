Представление Генпрокуратуры России указало на нарушения, связанные с обеспечением социально незащищённых категорий населения, включая детей-инвалидов, льготными лекарствами, предоставлением многодетным семьям земельных участков.

Представление Генпрокуратуры России указало на нарушения, связанные с обеспечением социально незащищённых категорий населения, включая детей-инвалидов, льготными лекарствами, предоставлением многодетным семьям земельных участков.А также расселением жителей области из ветхого и аварийного жилья, строительством в регионе фельдшерско-акушерских пунктов и школы в Камешково, рассмотрением администрацией области отдельных обращений граждан.По вопросам, решение которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти области, на специальном совещании в "Белом доме" признано, что профильными ведомствами уже приняты меры для исправления ошибок и устранения нарушений, допущенных в сфере их деятельности.По остальным направлениям работы, таким как, например, предоставление земельных участков или расселение из ветхого и аварийного жилья, отмечено, что в соответствии с действующим законодательством эти полномочия находятся в сфере ведения муниципалитетов, поэтому принято решение сориентировать и простимулировать глав муниципальных администраций на оперативное решение проблемных вопросов.По итогам совещания первый заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко представит главе региона Владимиру Сипягину предложения о проведении в отношении предполагаемых нарушителей служебных проверок и привлечении виновных в нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности.Генпрокуратура будет проинформирована о результатах проведённой работы.Напомним, что в регионе после передачи полномочий их распределения департаменту здравоохранения.Фото