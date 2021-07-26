У него остаются шансы завоевать ещё одну награду многоборье. На этот раз в личном.

Российские гимнасты заняли первое место в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Эта победа первая в копилке сборной с 1996 года. Важнейшую роль в победе сыграл владимирец Артур Далалоян.Вместе с Никитой Нагорным, Денисом Аблязиным и Давидом Белявским он продемонстрировал результат в 262,5 балла.Артур Далалоян − заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. С 2020 года спортсмен выступает за Москву и Владимирскую область.Артур Далалоян продолжает выступление на Олимпиаде. У него остаются шансы завоевать ещё одну награду многоборье. На этот раз в личном.