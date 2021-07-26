В июле в России от коронавируса за сутки впервые за всю историю пандемии умерли более 700 человек. Вот уже около месяца в стране свирепствует индийский штамм коронавируса B.1.617.2, он же Дельта согласно недавно принятой классификации ВОЗ.

В июле в России от коронавируса за сутки впервые за всю историю пандемии умерли более 700 человек. Вот уже около месяца в стране свирепствует индийский штамм коронавируса B.1.617.2, он же "Дельта" согласно недавно принятой классификации ВОЗ.По разным данным иммунитет к COVID-19 имеют 27-28 млн россиян, то есть около 20% от общего количества населения. Однако для достижения коллективного иммунитета требуется вакцинация 60% популяции.При этом многие все еще не верят в серьезность ситуации и смертельную опасность COVID-19. Они игнорируют правила социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, простейшую гигиену, не говоря уже о мерах более серьезной медикаментозной профилактики. Вакцинация только-только набирает необходимые темпы.Люди часто недооценивают новый вирус, но уже во время и после болезни стремятся рассказать о ней, чтобы предупредить об опасности COVID-19 и легкомысленного отношения к ней других. Мы приводим истории двух подруг, которые так по-разному перенесли коронавирусную инфекцию, но обе стремятся поделиться своими историями, как ценными предупреждениями об опасности.Дарья, 26 летВ первую волну пандемии в прошлом году вообще не принимала ковид всерьез. Среди друзей и родных заболевших не было. А по телевизору и в интернете стращали ужастиками. Всё это я воспринимала как пропаганду, которая отвлекает людей от реальных проблем. Многие возмущаются QR-кодам, забывая, что примерно такие же нужны были в прошлогоднем апреле и мае, чтобы поехать на работу или в поликлинику. В 2020-м эти меры и другие ограничения я считала неоправданными, а локдаун, слежку по кодам так и вовсе возведением стен цифрового концлагеря.Я полагала, что если проблема коронавируса существует, то она сильно раздута, и меня это точно не коснется. Вообще редко болела простудой и гриппом, была выносливая и сильная, все эти истории про плохой иммунитет были явно не про меня. Подружка Лизка меня называет «спортсменка», хотя в спортивные секции никогда не ходила, разве что в бассейн поплавать по фитнес-абонементу.Но 15 июня 2021 года я заболела коронавирусом. К этому времени я чуть смягчилась в своей отрицающей позиции, поскольку уже невозможно было игнорировать случаи заражения среди знакомых разной степени дальности. Я считала, мол, «ок, ковид существует, но не опаснее ОРВИ». Но как выяснилось, отличить COVID-19 от привычных респираторных инфекции оказалось значительно проще. Теперь я знаю: вы не спутаете это ни с чем. И очень скоро становится ясно, что вы в западне…Уже на следующий день начались жуткие головные боли, боль в желудке, и простите, диарея, как при отравлении. Все это помножите на лихорадку и почти постоянную температуру за 38. Уже через сутки сил почти не осталось, через двое хотелось просто лечь, закрыть глаза, и чтобы это скорее закончилось.Тогда забрали в госпиталь в Крылатском и сразу в реанимацию. Биоматериалы после естественно положительного теста, направили еще куда-то. На следующий день врач в костюме химзащиты шутливо сказал, что я подхватила индийского мутанта – штамм «Дельта», который выкосил заметную часть населения Индии и продолжил путешествие по миру. Офигенно.Через 15 дней лечения дексаметазоном, антикоагулянтами, антибиотиками и поддерживающей кислородной терапии меня выписали долечиваться дома. До сих пор чувствую одышку и быстро наваливающаяся усталость. Сижу на больничном. Встала приготовить завтрак, через 5 минут уже нужно срочно присесть-прилечь. Думала пересмотрю весь Нетфликс, но даже от просмотра сериала устаю. Состояние психики подавленное, только родня и Лизка помогают. Мечтаю снова ходить и не уставать. А еще бегать. Вот такая «спортсменка».Елизавета, 27 летНастала моя очередь рассказать свою историю о коронавирусе. Я стараюсь в жизнь привнести как можно больше осознанных практик. И хотя мы с Дашей дружим давно, ей мои увещевания про заботу о здоровье были большей частью индифферентны. Мне, напротив, всегда была интересна медицинская тема в прикладном плане – как быть энергичной, эффективной, молодо и красиво выглядеть. Ну, то есть не только и не столько ноготочки, сколько лайфхаки по питанию, образу жизни и подсказки по веществам и медикаментам. Больше с точки зрения того, какие препараты точно не стоит принимать. Я полностью в новостной повестке по теме коронавируса, читаю зарубежные СМИ и статьи в оригинале на Pubmed или в Nature, интересуюсь схемами лечения и профилактики COVID-19, которые используют в мире.У меня аутоиммунное заболевание и вакцинироваться как минимум до новых исследований существующих или производства новых вакцин мне не рекомендовал врач. Подчеркиваю – рекомендовал не ноунейм из интернета, а врач, которого я относительно давно знаю.В общем, заболели мы с Дашей, видимо, одновременно. До сих пор спорим, как это могло произойти.Как только я поняла, что с мои организмом что-то не то – потупилось сознание, подступили неприятные ощущения в теле, обычно предвещающие жар или озноб – сразу вспомнила о рекомендациях моего врача и Минздрава. Мой врач говорит, что при первых симптомах ОРВИ любой этиологии (происхождения) важно начать лечение как можно скорее. Минздрав же рекомендует при легком течении COVID-19 принимать умифеновир (это международное наименование Арбидола) и препараты интерферона-альфа (их полно, например, назальный спрей Генферон лайт).По пути домой захватила Арбидол, спрей Генферон и парацетамол от температуры в аптеке. Все успела принять по инструкции, но накрыло меня очень сильно этой же ночью. Вся Дашкина симптоматика – желудок выворачивало, как при ротавирусе, плюс температура под 39, головная и боль в мышцах. Врачи-«космонавты» в стационар не забрали, но похвалили мою медикаментозную «диету» и то, что я сразу стала лечиться. Самые сложные были первые двое суток.На третьи упала температура, исчезли боли в желудке. Появился аппетит, настроение значительно улучшилось. Очевидно, я шла на поправку, но продолжила лечение противовирусным и интерферонами. Мой врач говорит, что важно не бросать все на полпути, а долечиваться. Например, недолеченные бактериальные инфекции со временем существенно ухудшают состояние пациентов, а еще приводят к развитию антибиотикорезистентности.С вирусами, конечно, дела обстоят иначе – это другой вид микроорганизмов. И тем не менее я была настойчива и курс Арбидола пропила до победного конца, то есть до отрицательного ПЦР-теста. В общем через неделю я уже рвалась ухаживать за Дашей, сейчас помогаю ей восстановиться.Резюме: не занимайтесь самолечением средствами из интернета – имбирем, чесноком, малиной и антибиотиками. Пусть их иногда и рекомендуют люди в белых халатах (но почему-то в инстаграме). По возможности вакцинируйтесь, верьте врачам-специалистам, а не блогерам, доверяйте научным статьям и следуйте рекомендациям Минздрава.