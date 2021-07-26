ВТБ первым на российском рынке вывел в свой мобильный и интернет-банк возможность отслеживания баланса транспортной карты «Тройка». Пополнить его можно будет в режиме онлайн. В ВТБ Онлайн ..

ВТБ первым на российском рынке вывел в свой мобильный и интернет-банк возможность отслеживания баланса транспортной карты «Тройка». Пополнить его можно будет в режиме онлайн.В ВТБ Онлайн можно будет добавить несколько транспортных карт, например, членов семьи или близких, чтобы отслеживать и вовремя пополнять их баланс. Кроме того, пользователь сможет поменять название каждой карты на удобное для него лично. Для того чтобы добавить «Тройку» в приложение, клиенту нужно перейти в раздел «Мои сервисы» на главном экране и ввести номер карты. После этого пользователи смогут отслеживать ее баланс в режиме онлайн.«Транспортная карта «Тройка» очень популярна среди жителей Москвы и гостей столицы: ее можно быстро приобрести в метро и сразу пополнить в кассе или в автоматах на станции. Но мы не всегда помним, сколько денег осталось на ее счету. ВТБ стремится предложить клиентам актуальные и необходимые сервисы. Поэтому чтобы баланс можно было удобно отслеживать в режиме онлайн, мы добавили эту функцию в мобильное приложение и интернет-банк. Также пользователи смогут сразу пополнить баланс карты без комиссии. Рассчитываем, что новым сервисом воспользуются до 1 млн клиентов ВТБ», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.После пополнения баланса клиенту необходимо не забыть записать деньги на транспортную карту в одном из терминалов, которые установлены на станциях Московского метрополитена. Банк планирует расширение функционала мобильного приложения ВТБ Онлайн: в нем появится возможность сразу записать деньги на карту через NFC-модуль (на платформе Android).Банк также предоставляет возможность приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка» в банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене. Услугой могут воспользоваться все пассажиры — для того чтобы ее получить, не обязательно быть клиентом ВТБ. Банк не берет комиссию за эту услугу.