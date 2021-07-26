Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 42 178 человек.

Во Владимирской области на 26 июля подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 48 человек. Ещё 29 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 23 - в Ковровском и 19 - в Муромском районах. По 15 инфицированных выявлено в Вязниковском и Кольчугинском, 10 - в Суздальском, по 9 - в Меленковском и Собинском районах. Восемь пациентов с ковидом прибавилось в Юрьев-Польском, по 7 - в Петушинском и Киржачском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Судогодском, по 2 - в Александровском, Селивановском и Камешковском районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 42 178 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9934 случая во Владимире, 4995 - в Гусь-Хрустальном районе, 4568 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.