С привлечением специалистов управления надзорной деятельности и профилактики нарушений ГУ МЧС по Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на поднадзорной территории.

С привлечением специалистов управления надзорной деятельности и профилактики нарушений ГУ МЧС по Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на поднадзорной территории.Установлено, что в Новосельском сельском поселении в деревнях Бараново, Мартемьяново, Медынцево, Патрикеево, Русино, Заря, Клюшниково, Колуберево, Гороженово, селах Марьино и Любец отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения и разворотные площадки с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.Аналогичные недостатки выявлены на территориях Малыгинского, Ивановского, Клязьменского сельских поселений и в поселке Мелехово.В этой связи городской прокуратурой в суд направлены исковые заявления с требованием к администрациям об устранении нарушений противопожарной безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Кроме того, в отношении лиц, ответственных за противопожарную безопасность, вынесены постановления о возбуждении дела о нарушении противопожарного законодательства.Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото