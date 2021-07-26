Особый противопожарный режим, Соглашение о сотрудничестве между Главным управлением МЧС и Уполномоченным по правам ребёнка, 45-летие музея пожарной охраны Владимирской области - об этих и других событиях руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Особый противопожарный режим, Соглашение о сотрудничестве между Главным управлением МЧС и Уполномоченным по правам ребёнка, 45-летие музея пожарной охраны Владимирской области - об этих и других событиях руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.