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<a href="https://33live.ru/novosti/26-07-2021-mchs-predstavlyaet-proisshestviya-nedeli-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">МЧС представляет происшествия недели во Владимирской области</a> - Особый противопожарный режим, Соглашение о сотрудничестве между Главным управлением МЧС и Уполномоченным по правам ребёнка, 45-летие музея пожарной охраны Владимирской области - об этих и других событиях руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.