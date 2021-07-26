Это выяснилось в ходе проверки с 19 по 25 июля, которую организовали сотрудники мэрии, полиции и Роспотребнадзора. Они проверяли соблюдение антиковидных мер на предприятиях торговли. Из 58

Это выяснилось в ходе проверки с 19 по 25 июля, которую организовали сотрудники мэрии, полиции и Роспотребнадзора. Они проверяли соблюдение антиковидных мер на предприятиях торговли. Из 58 объектов нарушения выявили на 16. В том числе на 9 из них не соблюдался масочный режим. С нарушителями на первый раз провели разъяснительную работу. На трех объектах сотрудники