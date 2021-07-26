Она также претендует на выступления в финалах на брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также в командном многоборье.

Она также претендует на выступления в финалах на брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также в командном многоборье. Об этом сообщило агентство .Ангелина Мельникова родилась в Воронеже 18 июля 2000 года. С 6 лет занимается спортивной гимнастикой. Среди её достижений — серебряные медали Олимпиады (2016) и чемпионатов мира (2018 и 2019). Дважды Мельникова становилась чемпионкой Европейских игр и 4 раза — чемпионкой Европы.Финал женского командного многоборья запланирован на 27 июля.Мельниковой пришлось в последний момент поменять музыку для выступления на олимпиаде в Токио. Перед выступлением гимнастки на Олимпийских играх автор музыки запросил за право исполнения своей композиции 25 тысяч долларов. Спортивная федерация отказалась платить такие деньги, и музыкальное сопровождение вольных упражнений пришлось поменять.Фото: Инстаграм гимнастки. Она написала тогда: "В ночь на свой день рождения, я улетаю на Олимпийские игры, перенесённые на год. Которые пройдут в условиях пандемии и с сумасшедшими ограничениями..."