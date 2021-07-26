Возгорание случилось 26 июля в районе часа ночи. В поселке Никологоры Вязниковского районе вспыхнули два жилых дома. На момент прибытия пожарных они горели по всей площади – 126 квадратных

Возгорание случилось 26 июля в районе часа ночи. В поселке Никологоры Вязниковского районе вспыхнули два жилых дома. На момент прибытия пожарных они горели по всей площади – 126 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина 1984 года рождения. Также обнаружен погибший, его личность устанавливается. На месте работали 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели устанавливают