На выполнение 5 программ на социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение государственных заданий учреждений соцобслуживания, модернизацию их материальной базы, реализацию проектов предусмотрено 15,9 млрд рублей.

На выполнение 5 программ на социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение государственных заданий учреждений соцобслуживания, модернизацию их материальной базы, реализацию проектов предусмотрено 15,9 млрд рублей.За полгода освоено 7,9 млрд рублей, то есть 49,7 процента средств, сообщил департамент социальной защиты.В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» выплаты направлены свыше 18 тыс. семей на сумму более 1,12 млрд рублей.Меры социальной поддержки получили около 470 тыс. граждан на общую сумму 6,5 млрд рублей. Директор департамента Любовь Кукушкина отметила, что 80 процентов мер поддержки жители Владимирской области получают через портал госуслуг.Большое внимание уделено оказанию помощи на основании социального контракта. Рассмотрено 2005 заявлений, выплаты получили 1669 человек на сумму 126 млн рублей.В рамках регионального проекта «Старшее поколение»: проводятся профосмотры, диспансеризация пожилых людей (98 тыс. человек), доставка сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации (4618 человек). Начато строительство жилого корпуса сопровождаемого проживания на 130 мест в посёлке Гусевский.Фото