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<a href="https://33live.ru/novosti/26-07-2021-na-strazhe-bezopasnosti-i-zakona-stoit-sledstvennyj-komitet.html" target="_blank">На страже безопасности и закона стоит Следственный комитет</a> - 25 июля в России отмечался День сотрудника органов следствия Российской Федерации.Он был учрежден в 2013 году. Наш эфир продолжит интервью с руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области Артемом Кулаковым.