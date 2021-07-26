Как развлечь себя в лифте.
1. Расскажите пассажирам, как вы однажды застряли в лифте и просидели там 12 часов, пока не подоспела помощь.
2. Обхватите голову руками и воскликните: "Да заткнитесь вы все, идиоты!"
3. Просвистите гимн Советского Союза.
4. Приоткройте ваш дипломат или сумку и, украдкой туда заглянув, спросите: "Ну как, хватает воздуха?"
5. Стойте молча и не шевелясь, отвернувшись лицом в угол, и не выходите.
6. Приветствуйте каждого входящего в лифт дружеским рукопожатием и просите называть вас адмиралом.
7. Когда в кабине лифта наберется по меньшей мере 8 человек, прикрывая рот руками, сгибаясь и хватаясь за других, закричите: "Только не сейчас, опять, блин... всегда рвет в лифте!"
8. Время от времени мяучьте.
9. Предложите 1
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