Сообщение о возгорании поступило накануне в 17-23 с улицы Ленина у д. 110.

Сообщение о возгорании поступило накануне в 17-23 с улицы Ленина у д. 110.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 3 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава МЧС России.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.