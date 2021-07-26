Стала известна сумма ежегодной денежной помощи, которую Соединенные Штаты Америки оказывают Украине.

Стала известна сумма ежегодной денежной помощи, которую Соединенные Штаты Америки оказывают Украине.Размер выплат раскрыл зампомощника государственного секретаря по европейским и евразийским вопросам Джордж Кент. По его словам, ежегодно Вашингтон направляет Киеву около 750 миллионов долларов.Как отметил чиновник, такой поддержкой от США пользуются "четыре, максимум, пять" стран во всем мире. При этом, размер помощи не зависит от того, кто в данный момент хозяйничает в Белом доме.Кент заверил, что в Штатах Украину одинаково поддерживают и Демократическая и Республиканская партии. По его мнению, это не зависит от состава американского правительства, или от чиновников, которые работают на украинскому направлению.Кроме того, заместитель помощника госсекретаря подчеркнул, что за всю историю в США не было президента, разбирающегося в делах Украины лучше Джо Байдена. Джордж Кент напомнил, что нынешний американский президент, будучи еще вице-президентом, шесть раз был на Украине.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее выразил сожаление в связи с приостановкой Штатами пакета военной помощи на 100 миллионов долларов. Он отметил, что пакет являлся резервным планом руководства Украины на случай ухудшения ситуации на востоке государства. В результате решения Вашингтона страна лишилась этого ресурса, поэтому может вовремя не успеть с обеспечением своих вооруженных сил в случае боевых действий.