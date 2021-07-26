На происшествие выезжали 6 единиц техники, а также 18 человек личного состава.

Ночью 26 июля в 01-21 в посёлке Никологоры Вязниковского района на улице Рассвет горели два дома.На момент прибытия пожарных дома горели по всей площади. Пожарные потушили огонь на площади 126 квадратных метров.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, во время пожара пострадал мужчина 1984 года рождения. Ещё один мужчина погиб. Его личность устанавливается.На происшествие выезжали 6 единиц техники, а также 18 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.