Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта во Владимирской области добились ремонта участка дороги, ведущей к селу Бакшеево.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта во Владимирской области добились ремонта участка дороги, ведущей к селу Бакшеево.Ранее местные жители пожаловались общественникам, что из-за разбитой дороги к ним практически невозможно добраться на транспорте.В адрес регионального отделения обратились сразу несколько жителей Александровского района с жалобами на ужасное состояние дорожного полотна дороги, ведущей в село Бакшеево. В межсезонье или во время дождей дорогу размывает и ездить по ней невозможно. Одна из семей, которая обратилась к общественникам, является многодетной. По этой дороге они вынуждены каждый день возить детей в школу и детский сад.«Одна из наших главных задач – слышать, видеть и помогать жителям области в непростых ситуациях. Мы выезжали на место и видели, что там творится с дорогой. Решать вопрос необходимо было немедленно. Общались и с депутатами, и с администрацией. Просили в плановый ремонт эту дорогу включить», - рассказала член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Палаткина.Общественники были услышаны. В начале лета ремонтные работы на дороге начались.«В июне на вышеуказанной дороге выполнены работы по ремонту пучинистых участков, устройству воздушных воронок и засыпке выбоин щебнем. В третьем квартале 2021 года на автомобильной дороге «Александров – Бакшеево – Лукьянцево» планируют выполнить работы по устройству защитного слоя покрытия», - значится в официальном ответе от ГБУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».В 2019 г. эта дорога уже попадала в поле зрения общественников. Тогда ОНФ также помог с ремонтом. Главной причиной, почему дорога пришла так быстро в негодность, называют увеличение интенсивности перевозок большегрузами инертных материалов. В настоящее время во Владимирской области идет реализация проекта строительства скоростной трассы М-12, и данный участок дороги «Александров – Бакшеево – Лукьянцево» является одной из основных транспортных артерий по доставке щебня с карьеров.