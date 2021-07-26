С начала года дачники приобрели у города Москвы 45 участков за 40% кадастровой стоимости.

С начала года дачники приобрели у города Москвы 45 участков за 40% кадастровой стоимости.С начала 2021 года физические лица выкупили у города 45 земельных участков, на которых находятся их индивидуальные жилые дома, дачи и личные подсобные хозяйства. При этом они заплатили суммы, составляющие всего 40% от кадастровой стоимости. В итоге за полгода дачники смогли сэкономить почти 105 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под собственными индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40 процентов от кадастровой стоимости. Этим правом могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешением на использование для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. За первое полугодие 2021 года граждане выкупили у города 45 таких участков общей площадью 5,7 гектара почти за 70 миллионов рублей. При этом они сэкономили 104,8 миллиона рублей", — уточнил чиновник.Всего же с момента принятия НПА граждане смогли выкупили у города Москвы 83 земельных участка общей площадью девять гектаров на сумму 125,6 миллиона рублей. Экономия при этом составила 188,4 миллиона рублей.Отметим, что приватизированные в 2021 году территории находятся в восьми округах российской столицы. 30 участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах — 20 единиц на общую площадь 2,6 гектара и 10 единиц с площадью 1,4 гектара соответственно. На третьем месте – восток Москвы, здесь граждане приобрели шесть земельных участков площадью 0,96 гектара.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что земля под частными строениями реализовывалась во всех округах столицы, кроме Центрального, Юго-Западного, Южного и Зеленоградского.