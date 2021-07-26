За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 ДТП с пострадавшими. Шесть человек погибли и 47 получили ранения, в том числе травмированы четыре

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 ДТП с пострадавшими. Шесть человек погибли и 47 получили ранения, в том числе травмированы четыре несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий. В минувшие выходные владимирцы в соцсетях обсуждали две серьезные аварии. Обе произошли на проспекте Ленина. В субботу поздно вечером произошло ДТП