Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как должен выглядеть современный жилой район.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как должен выглядеть современный жилой район.Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" рассказал, как как должен выглядеть современный жилой район. Он также отметил, что столичное власти очень тщательно работают над планировкой микрорайонов.Сейчас в столичном регионе большое внимание уделяется реорганизации бывших промышленных зон. По мнению главы города, инвесторы должны не только возводить жилые дома, но и строить объекты социальной инфраструктуры, а также создавать рабочие места, что позволит обеспечить комплексное развитие Москвы."Инвесторы, конечно, должны участвовать в развитии социальной сферы: не только помогать строить огромные жилые районы, но и обеспечивать объектами соцкультбыта — детскими садами, поликлиниками, школами. И город при выдаче разрешения на строительство ставит такие задачи перед ними и контролирует их выполнение", – подчеркнул Собянин.Конечно, современные жилые кварталы сильно отличаются от новостроек начала нулевых. После модернизации строительных предприятий у архитекторов появились новые возможности в области дизайна зданий, планировки и отделки квартир. Мэр Москвы уверен, что нужно тщательно работать над градостроительной планировкой микрорайонов."В каждом новом микрорайоне проживает 10-15-20, а то и 30 тысяч человек — это настоящий город. И мы очень подробно, очень тщательно работаем над градостроительной планировкой этих районов, над их внешним видом. Над тем, чтобы на первых этажах были объекты сферы услуг, маленькие магазинчики", – отметил Собянин.Он также уточнил, что развиваться городу помогает программа реорганизации бывших промзон. Яркий пример – проект застройки ЗИЛа, согласно которому появится городской район с жилыми домами, социальной инфраструктурой и парками. Более того, новый проект даст столице десятки тысяч рабочих мест.Вообще, реорганизация промзон — это цель проекта "Индустриальные кварталы". Его реализация в совокупности принесет в городской бюджет три триллиона рублей. Кроме того, программа позволит открыть полмиллиона новых рабочих мест в российской столице.