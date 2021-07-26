Владимирцы остаются единственной командой, которая пока не набрала ни одного очка.

В матче второго тура группы 2 лиги ФНЛ-2 владимирское «Торпедо» с минимальным счётом уступило ярославскому «Шиннику». Единственный мяч на 49-ой минуте забил защитник хозяев Евгений Осипов.В составе чёрно-белых Владимир Победимов и Александр Зенин получили по жёлтой карточке.После двух стартовых матчей заводчане расположились на последней 11-ой строчке турнирной таблицы. Владимирцы остаются единственной командой, которая пока не набрала ни одного очка.Следущий матч торпедовцев состоится в Москве 28 июля в 16:30 на стадионе «Октябрь». В рамках Кубка России они встретятся с местной «Родиной».