Ковровский транспортный колледж купить «Volkswagen Tiguan» за 2 млн 290 тысяч рублей. Заявки принимаются до 9 августа. Аукцион состоится 12 августа. В Ковров «немца» пригонят в течение четырёх ..

Ковровский транспортный колледж купить «Volkswagen Tiguan» за 2 млн 290 тысяч рублей. Заявки принимаются до 9 августа. Аукцион состоится 12 августа. В Ковров «немца» пригонят в течение четырёх месяцев.По техническому заданию иномарка должна быть 2021 года выпуска, с мощностью двигателя не менее 150 лошадиных сил. Цвет машины должен быть белым, черным, серебристым или бежевым.В комплектацию войдут: подсветка багажника; декоративная отделка Respect; светодиодные лампы для чтения спереди и сзади; макияжные зеркала в козырьках; крепления для установки двух детских кресел сзади (давно ли в КТК учатся 11-летние дети?); подогрев передних сидений, руля, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя; многофункциональный цветной дисплей; трехзонный климат-контроль Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением; 8 динамиков; круиз-контроль с ограничителем скорости; аудиосистема «Discover Media» с цветным дисплеем и навигацией.Гарантия на транспортное средство составит до трёх лет.Напомним, что студентов учебного заведения обучают по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Надеемся, что именно на «Тигуане» они будут оттачивать полученные теоретические навыки.