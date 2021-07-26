В Юрьеве-Польском вынесли приговор мужчине, друг которого погиб по его вине. Несчастный случай произошел еще в январе. Товарищи выполняли работы по лесозаготовкам. Один из них стал спиливать

В Юрьеве-Польском вынесли приговор мужчине, друг которого погиб по его вине. Несчастный случай произошел еще в январе. Товарищи выполняли работы по лесозаготовкам. Один из них стал спиливать дерево, не убедившись в том, что приятель отошел на безопасное расстояние. Дерево придавило друга, он скончался. Подсудимый, частично признавая себя виновным, считал, что в произошедшем виноват и сам